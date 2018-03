Luther und Cranach im Postkartenformat

"You've got mail" - Anfang der 1990er Jahre war das Eintreffen einer elektronischen Nachricht noch eine prosaische Ankündigung wert. Seitdem haftet der englischen Vokabel im deutschen Sprachgebrauch mehr hipper Zeitgeist an als ihr eigentlich gebührt: Schließlich ist von nichts anderem als der guten alten Post die Rede. In genau diesem altmodischen Sinn füllte sich in den vergangenen Wochen der analoge, sprich physisch vorhandene Briefkasten von Ingo Cesaro mit Postkarten aus aller Welt. Aquarelle, Collagen, Zeichnungen, Radierungen, Porträts, verfremdete Originalmotive, Typografisches - so bunt und verschieden die Einsendungen waren hatten sie doch einen gemeinsamen roten Faden: Cranach und Luther.



Original mit Poststempel

Unter diesem Titel hatte der Kronacher Künstler Ingo Cesaro ein internationales Mail-Art-Projekt ausgeschrieben. An einem solchen kann sich jeder beteiligen, ob er nun ein Künstler oder eine Künstlerin ist, sich als solche oder solcher versteht oder einfach nur Lust hat, mitzumachen. Bedingung ist: Das Original trägt einen Poststempel und es bleibt beim Initiator, der es ausstellt und in einem Katalog oder im Web dokumentiert. "Es ist eine Netzbewegung", erklärt Cesaro. Kunst wird nicht-kommerziell im Netzwerk verteilt, es umgeht die übliche, oft elitäre Distribution über Händler, Galerien und Museen.



Als "Correspondence Art" fing die Bewegung in den 1940er Jahren in den USA an und bekam in Europa Aufwind im Zuge der Fluxus-Bewegung in den 60ern. Kunst und Leben befinden sich in einem fließenden Übergang. "Jeder Mensch ist an der Stelle kreativ, wo er gerade ist", so Cesaro. Die Idee zählt mehr als das Kunstwerk selbst.



Mail-Art hat mittlerweile selbst Größen mit internationalem Renommée hervorgebracht. Einige haben sich auch bei "Cranach und Luther" die Ehre gegeben, wie Schoko Casana Rosso, Karl-Friedrich Hacker, Roland Halbritter oder Heike Sackmann.



Die Kommunikation ist bei Mail-Art Teil der Kunst. Cesaro hat Thema und Zeitpunkt des Projekts wohl abgewägt. Für die Verteilung seiner Holzschnitte und der Luther-Bibeln nutzte Cranach schon vor 500 Jahren sein eigenes Netzwerk. Wenn er als Weinhändler seine Lieferungen bis nach Italien organisierte, schickte er seine Drucksachen mit. "Mir war die Verbindung zwischen Luther und Cranach in diesem Jahr insgesamt zu wenig dargestellt", erklärte Cesaro, "denn wie wäre die Reformation ohne das Zutun Cranachs verlaufen?"



280 Exponate

Cesaros Ausschreibung folgten Künstler aus Italien, Spanien, Belgien, China, der Ukraine und der Türkei. Die Ausstellung besteht aus 280 Exponaten. Einige sind Teil eines Projekts der österreichischen "Freipresse". Hier sendeten die Künstler jeweils 25 Originale ein. Sobald die Werke von 20 Akteuren vorlagen waren wurde ein Buch gebunden und den Urhebern zurückgeschickt. Ingo Cesaro beteiligte sich mit typographischen Arbeiten und mit Werken, in die er Holzschnitte von Peter M. Bannert integriert hatte.



Worin liegt die Motivation, an einem Mail-Art-Projekt teilzunehmen, an dem nichts zu verdienen ist? Es ist die Vernetzung der Künstler, meint Cesaro und die Möglichkeit, international gesehen zu werden. "Jeder Kunstschaffende weiß, Image gewinnt man immer außerhalb, nie in der eigenen Region." Die sehenswerte Ausstellung in der Kreisbibliothek Kronach am Schulzentrum ist noch bis Ende Januar zu besichtigen.