Lkw-Fahrer kracht auf A3 bei Schlüsselfeld in Stauende

Alfons Konrad von der Autobahnpolizei Biebelried durchsucht die Unterlagen, um Genaueres zu dem Lkw-Auffahrunfall am Mittwochmorgen auf der A3 zwischen Schlüsselfeld und Geiselwind sagen zu können. "Es dauert noch kurz, es hat laufend gekracht heute", erzählt der Polizeihauptkommissar.



Doch dann hat er den gefragte Unfallbericht gefunden: "Ein Lkw-Fahrer hat aus Unachtsamkeit das Stauende übersehen und ist sieben Kilometer vor der Anschlussstelle Geiselwind in einen anderen Lkw gekracht." Stau auf dieser Strecke gebe es laut Konrad momentan sehr häufig. Heute wurde die Situation durch einen Pannen-Lkw, der zwischen Geiselwind und Wiesentheid liegen geblieben ist, nochmals verschärft.



Der Lkw-Fahrer, der auf den anderen Lkw aufgefahren ist, musste mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus gebracht werden. Die Bergung der beiden Lastwagen dauert laut Konrad jedoch noch bis zum frühen Nachmittag an. "Der eine Lkw hatte 20 Tonnen Schüttgut in Bigpacks geladen. Die mussten mit einem Kran umgeladen werden, da diese so schwer waren", erklärt der Polizeihauptkommissar.