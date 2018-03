Live aus dem Stadtrat: Welche Trasse soll durch Bamberg führen?

Neben sechs noch offiziell diskutierten Ausbau-Varianten - ebenerdige Durchfahrung, Drei-Gleisigkeit, kurzer Tunnel, langer Tunnel, kein Ausbau im Süden, Volluntertunnelung - war zuletzt auch noch der Ohne-Fall im Gespräch, also der Verzicht auf einen Ausbau, der mindestens eine Milliarde Euro kosten würde. Diese verschiedenen Möglichkeiten wurden jüngst vom Verkehrswissenschaftlichen Institut Stuttgart (VWI) nach 52 Kriterien in fünf Kategorien bewertet. Das Gutachten, bei dem die ebenerdige Durchfahrung am besten abschnitt, bildet die Entscheidungsgrundlage für die heutige Sondersitzung (Beginn 14.30 Uhr).



Geplant ist, dass die Volksvertreter am Ende einer erwartungsgemäß langen und intensiven Diskussion über die ebenerdige Durchfahrung und über einen Forderungenkatalog an die Bahn abstimmen werden.