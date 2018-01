Litzendorfer Schule goes Ganztag

Auf der Tagesordnung der ersten Gemeinderatssitzung des Jahres stand erst einmal ein feierlicher Akt. Jürgen Rotschka, Nachrücker auf der Liste der Christlichen Wählervereinigung (CWV) Litzendorf, wurde von Bürgermeister Wolfgang Möhrlein vereidigt. Rotschka, der Feuerwehrmann von Beruf ist, bedankte sich für die freundliche Aufnahme im Gremium.



Architekt Werner Schlosser vom Bamberger Architekturbüro Schlosser & Keller stellte dem Gremium seine Planung für den Umbau der Turnhalle bei der Grund- und Mittelschule Litzendorf vor. In der Turnhalle sollen in der Folge der Umnutzung Räume für die offene Ganztagsschule Litzendorf entstehen.



Der Litzendorfer Rat zeige sich in diesem Zusammenhang besonders weitsichtig, wie Schulrektor Gerald Dorn betonte, der als Sachverständiger geladen war: Bedarf an weiteren Betreuungsmöglichkeiten sei unbedingt gegeben. Die Schülerzahl an der Grund- und Mittelschule steige stetig und zudem beschule und betreue man seit September 2017 ein Inklusionskind in der Schule. Auch für dieses Kind müsse sichergestellt sein, dass es alle Fachräume barrierefrei erreichen könne.



Daher, so Bürgermeister Möhrlein, habe man das zur Begutachtung eingeladene Büro Schlosser & Keller auch angehalten, die Barrierefreiheit für das Schulgebäude bei der Überplanung im Auge zu behalten. Zumal es berechtigte Hoffnungen gebe, dass es für beide Vorhaben - Einrichtung der Ganztagesräume und Barrierefreiheit - Förder mittel von der Regierung von Oberfranken geben werde. Die Anträge, so Möhrlein auf Nachfragen hinsichtlich der Eilbedürftigkeit für die Maßnahmen, seien bis Mitte Februar 2018 zu stellen.



Litzendorf sei zwar nicht extrem hoch verschuldet, erläuterte Möhrlein zwei der drei negativen Voraussetzungen, die Kommunen aufweisen müssten, um in den Genuss einer Förderung aus dem Sonderinvestitionsprogramm für finanzschwache Gemeinden zu kommen, aber die Steuerkraft Litzendorfs liege unterhalb des Landesdurchschnitts. Somit sei eine von drei Voraussetzungen erfüllt, die zu Finanzmitteln aus dem Sonderprogramm berechtigen.



Die Ratsmitglieder regten nach der Vorstellung der Planung an, es sollten die neu zu schaffenden Räume wenigstens zum Teil mit mobilen Wänden abgegrenzt werden, weil das Spielraum für die Nutzung und für die Beschickung aller Räume mit Mobiliar oder vorübergehend erforderlichen Einrichtungsgegenständen biete. Architekt Werner Schlosser erklärte, dass sich die Kosten für die Maßnahmen auf ungefähr 250 000 Euro brutto belaufen würden. Ein zunächst auch schon einmal angedachter Anbau an den Gebäudebestand komme dagegen um ein mehrfaches teurer.



Die Ratsmitglieder freut, dass mit den Umbau- und Erneuerungsmaßnahmen im Litzendorfer Schulhaus der Schulstandort Litzendorf langfristig attraktiv bleibe und gesichert werde.