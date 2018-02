Liebe, Intrige und Klamauk

Nach der Scheidung von seiner Frau Anita (Kerstin Braunersreuther) stellte der Wohnungsinhaber Reinhold (Rüdiger Walter) kurzfristig seine Wohnung seinem verheirateten Freund Oskar (Harald Gremer) zur Verfügung. Dieser möchte die Wohnung als ruhiges Plätzchen mit seiner neuen Eroberung, der attraktiven Sonja (Theresa Walter), nutzen. Doch dort entwickelte sich alles andere als das gewünschte ruhige Plätzchen, vielmehr gibt es in den von Rüdiger Walter eingerichteten vier Wänden ein ziemliches Durcheinander.



Leider haben die Männer vor der Wohnungsfreigabe vergessen, die Fotos der Ex-Frau von Reinhold wegzuräumen. Oskar kommt bei all den Verwicklungen ziemlich unter Druck. Als dann die frisch geschiedene Anita mit ihrer Mutter Irene (Marianne Hannweber) ins Geschehen eintreten, ist für weitere Verwirrung gesorgt.



Die Mutter bringt ihren Ex-Schwiegersohn schier zur Verzweiflung. Dieser ahnte auch, warum seine Schwiegermutter die Ehe auseinandergebracht hatte: Er hatte er sich versehentlich auf ihren Hund gesetzt und dieser war dann 14 Tage später "gefreckt".



Der große Koch Oskar hingegen gewann bei seiner angeflehten Sonja immer mehr an Sympathie. Noch bevor sich herausstellte, dass Oskar keine Ahnung von Kochen hatte - der weiß, so seine Frau Luise (Sybille Walter), nicht einmal wie man Wasser kocht -, kam der Detektiv Bernd (Michael Braunersreuther) ins Spiel.



Luise will wissen, mit welchen "Weibsbild" sie ihr Mann betrügt. Dabei muss sich auch der Detektiv, der sich zunächst als Geheimdienstler und Bodyguard ausgibt, konzentrieren, um auf der Linie zu bleiben. Doch für ihn alles kein Problem: "Ich lüg ja schon den ganzen Tag", sagt er, als er in die Enge getrieben wird. Nachdem sich alles wieder eingerenkt hat und sogar Reinhold seine Anita zum zweiten Mal heiratet, wire ihr Mutter Irene von den beiden Pflegern Klaus Drechsel und Leon Gremer in eine Klinik eingeliefert.



Regisseur Udo Braunersreuther meinte am Ende der Premiere, dass es durchwegs Hoffnung gibt für Verlobte, frisch Geschiedene und auch solche, die den Bund der Ehe eingehen wollen. Bürgermeister Jens Korn dankte der Theatergruppe mit ihrer Vorsitzenden Diana Schütz, die als Souffleuse wirkte, für das erneute Engagement.



Aufführungen

Die Theatergruppe der Frankenwaldfreunde Wolfersgrün, führt nach der Premiere "Unschuldig geschieden" das Lustspiel noch viermal auf. Für die Veranstaltungen an den kommenden vier Samstagen sind Karten unter Tel. 09261/5017009 zu haben.