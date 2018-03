Lebhaft und doch ernsthaft: Kinderkreuzweg im Seehof-Schlosspark

Seit siebzehn Jahren machen sich nun schon Kommunionkinder, Eltern und Großeltern aus der Pfarreiengemeinschaft Lichteneiche, Memmelsdorf, Gundelsheim und Merkendorf regelmäßig am Vormittag des Karfreitag im Park von Schloss Seehof auf einen symbolischen Kreuzweg in der Nachfolge von Jesus Christus.



Angeregt hat diese auch gestern wieder gerne angenommene Tradition des Kinderkreuzweges Pastoralreferentin Mia Hofmann, als sie vor beinahe zwanzig Jahren ihre Ausbildung in der Pfarreiengemeinschaft beendete. Dann zog es Hofmann für zwölf Jahre nach Scheßlitz.



Seit fünf Jahren ist sie nun in Memmelsdorf zurück und die Freude bei ihr war groß, dass die Mitglieder der Pfarreiengemeinschaft das zarte Pflänzchen des Kinderkreuzweges gepflegt haben. Mittlerweile gehen an die 150 Besucher den in sechs Stationen zusammengefassten Leidensweg Jesu symbolisch mit.



Für die Kinder, so Hofmann, wäre ein vierzehn Stationen umfassender Kreuzweg eindeutig zu lang, zumal die Kinder das Kreuz selbst mittragen auf dem Weg durch den Schlosspark und sie auch alle Fürbitten und Gebete selbstständig vortragen.



Immer um 10 Uhr trifft man sich an der Orangerie von Schloss Seehof und dann geht es mit Kinderwagen, Klangschale und Kreuz los. Ideal sei der Schlosspark, weil man vor Jahren ganz gezielt nach einer Örtlichkeit für den Kinderkreuzweg gesucht habe, wo sich Kinder ohne Gefahren auch frei bewegen könnten, erläutert Hofmann. Deshalb sei man auf den Schlosspark von Seehof verfallen.



Und tatsächlich müssen sich die Teilnehmer zwischen den einzelnen Stationen auch nicht immer wohlgeordnet und in Reih und Glied bewegen, es geht durchaus etwas lebhafter zu als etwa bei einer liturgischen Feier in einem Gotteshaus.



Zum Abschluss gab es für jedes Kind eine geschlossene Osterglocke, die bei guter Versorgung, wie Mia Hofmann den Kindern versprach, am Ostersonntag blühen werde.