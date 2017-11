Lauras Lächeln verzaubert die Jury

Bamberg — So viele Bewerbungen wie nie zuvor gingen dieses Jahr für die begehrte Rolle des Bamberger Christkinds ein. Unter ihnen das handverfasste Schreiben von Laura Haag.

Die Elfjährige aus Kramersfeld hat bei einem regionalen Fernsehsender, von dem Casting erfahren und sich mit einem Brief beworben. Clara Hensel, das Christkind der beiden letzten Jahre, das Familienmagazin "Bambolino" und das Stadtmarketing, die zusammen die Jury bildeten, waren sofort von Laura begeistert. "Sie hat bereits gestrahlt, als sie rein kam, war authentisch und wirkte sehr natürlich", beschreibt Britta Rudel von "Bambolino" den Auftritt der Elfjährigen. Nachdem sie dann noch ein Lied gesungen und ein Gedicht vorgetragen hatte, war klar, dass Bamberg sein neues Christkind gefunden hat.



Stolze Repräsentantin

In den nächsten zwei Monaten kommen große Aufgaben auf die Schülerin zu. In der Adventszeit wird sie zahlreiche Termine in Stadt und Landkreis wahrnehmen.

Am 23. November eröffnet sie mit feierlichem Prolog den Bamberger Weihnachtsmarkt und gemeinsam mit der Sozialstiftung besucht das Christkind in der Vorweihnachtszeit die Patienten der Kinderklinik.

Von Bett zu Bett gehend verteilt Laura Geschenke unterhält sich mit den Kindern und stimmt sie auf Weihnachten ein. "Ich freue mich besonders auf den Besuch im Krankenhaus, um den Kindern gute Besserung wünschen zu können und hoffe, dass sie schnell wieder gesund werden", erzählt die Elfjährige.



Tipps von der Vorgängerin

"Es ist wichtig, auf die Menschen zuzugehen, offen und freundlich zu sein, um sie aufzuheitern und ihnen Mut zu machen", gibt Clara Hensel ihrer Nachfolgerin mit auf den Weg.

Sie hat die Stadt als Symbolfigur im Advent in den beiden vergangenen Jahren engagiert und motiviert vertreten.



Weihnachtslieder statt Ukulele

Über das Stadtmarketing kann das Christkind außerdem von Altenheimen, Pflegeeinrichtungen und Unternehmen für Weihnachtsfeiern gebucht werden.

Auch wenn für ihre Hobbys, Trampolin springen, Zumba und Ukulele spielen mit der großen Schwester, in den nächsten Wochen wohl nicht allzu viel Zeit bleibt, ist Lauras großer Wunsch in Erfüllung gegangen.

Sie wird zum Jubiläum das zwanzigste Bamberger Christkind.