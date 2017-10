Landwirte geben ordentlich Kontra

von ALEXANDER HITSCHFEL

Enge macht, gemäß einer Redewendung, auch bissig - und genau diesen Unmut bekam auch Regierungsvizepräsident Thomas Engel bei seinem Festvortrag anlässlich des diesjährigen Jurabauerntages in Königsfeld zu spüren. Sein Loblied auf die Landwirtschaft kam beim Adressatenkreis nur bedingt gut an. Als Motto hatte er sich das Thema "Landwirtschaft und Regierung" ausgesucht.

Auch wenn Engel nicht müde wurde, immer wieder auf das seiner Meinung nach gute Miteinander zwischen Regierung und Landwirtschaft einzugehen, bekam er doch am Ende seines Festvortrages einige deutliche Worte mit auf den Nachhauseweg nach Bayreuth. Immer mehr Verordnungen, die die Landwirte beachten müssen und die den Handlungsspielraum in der Landwirtschaft weiter einschränken, Erträge gefährden, zusätzliche Kosten erzeugen und schließlich viele Landwirte in ihrer Existenz bedrohen - um nur einige Beispiele zu nennen. Dabei fungiert die Bezirksregierung ja nur als Aufsicht; die Gesetze und Verordnungen werden vom Gesetzgeber verabschiedet. Doch die Landwirte sind sauer, sauer darüber, dass man ihnen die Arbeit immer schwerer macht.



Im Wandel der Zeit

Dabei versuchte der Regierungsvizepräsident in seiner Festrede immer wieder die besondere Bedeutung der Landwirtschaft für die Gesellschaft herauszustellen. Landwirte seien mit ihren Familien tragende Säulen der Gesellschaft in den Dörfern. Doch die Landwirtschaft unterliege auch einem Wandel der Zeit. So sei beispielsweise die Nachfrage der Verbraucher nach Bio-Produkten stetig am Ansteigen, so Engel. Die Zahl der Biobauern und die ökologisch bewirtschaftete Fläche sind bayernweit um rund 20 Prozent gestiegen. Auf fast 280 000 Hektar wirtschaften aktuell rund 9000 Bio-Betriebe in Bayern, was fast ein Drittel aller deutschen Bio-Betriebe ausmache (Stand: Dezember 2016). In Oberfranken hätten alleine innerhalb des letzten Jahres 88 Betriebe auf Ökolandbau umgestellt.

Engel machte auch keinen Hehl daraus, dass die soeben novellierte Düngeverordnung in manchen Betrieben Anpassungen nötig machen würde. So seien beispielsweise die Sperrfristen für Stickstoffdünger ausgeweitet worden.

Bereits seit 1. Oktober (vorher 1. November) und bis 31. Januar dürfen keine Gülle oder Gärreste mehr auf das Ackerland ausgebracht werden. Für die Landwirte bedeute dies, dass ausreichend Lagerkapazität vorhanden sein müsse, damit Gülle und Gärreste nur dann ausgebracht werden können, wenn ihre Nährstoffe von den Pflanzen benötigt würden, nicht wenn die Grube voll sei. Die für die Düngeverordnung zuständigen Kollegen der Landwirtschaftsverwaltung würden die Landwirte bei der Umsetzung unterstützen. "Oh je; das heißt jetzt noch mehr Kontrollen", warf ein Landwirt besorgt ein.

Die am 1. August 2017 in Kraft getretene neue Anlagenverordnung (AwSV) stelle höhere Anforderungen an die Lagerung von Silage, Mist und Gülle, betonte Thomas Engel. Dies betreffe insbesondere den Neubau von Anlagen. Aktuell sei die Regierung gemeinsam mit der Landwirtschaftsverwaltung dabei, ein größeres Projekt zur Erprobung der Silphie (Becherpflanze) als mehrjährige Energiepflanze für die Biogasproduktion zu realisieren. Man wolle damit einer Vermaisung vorbeugen. Als Dauerkultur (Nutzungsdauer mindestens 15 Jahre) benötige sie nur im ersten Jahr chemische Unkrautbekämpfung. Im Projektgebiet "Nördliche Frankenalb", welche den oberfränkischen Jura mitumfasse, seien in diesem Jahr bereits 65 Hektar Silphie ausgebracht worden; 2018 sollen nochmals 35 Hektar folgen.



Freiwilliger Naturschutz

Zum Thema "Flächenverbrauch" sagte Engel, dass es durch konsequentes Handeln in Oberfranken in den letzten Jahren gelungen sei, den Verbrauch von 2,3 Hektar pro Tag auf 1,03 Hektar pro Tag zu senken. Im Bayernschnitt liege man aktuell bei 13,1 Hektar pro Tag. Viele Landwirte würden auch freiwillig Naturschutz betreiben und sich am Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm beteiligen. In Oberfranken seien dies 2650 Vertragsnehmer mit 11 000 Hektar und einer Fördersumme von 5,8 Millionen Euro jährlich. Des Weiteren seien viele Landwirte auch Energiewirte und würden zur Energiewende beitragen. In Oberfranken habe man aktuell 31 745 PV-Anlagen mit 772 Megawatt installierter Leistung, 285 Windkraftanlagen mit 647 Megawattleistung, 279 Biomasseanlagen mit 99 Megawatt Leistung und 404 Wasserkraftanlagen mit 38 Megawattleistung.

Das Loblied, welches Vizepräsident Engel auf die Landwirtschaft "sang", kam bei den Landwirten indes nur bedingt gut an. "Das ist alles nur Theorie, haben Sie in ihrem Leben überhaupt einmal eine Kuh geführt", rief Landwirt Göller verärgert in den Saal. Nein, er habe in seinem Leben noch keine Kuh geführt, antwortete Engel. Er habe andere Stärken. Jeder solle bei seinen Leisten bleiben, setzte er sich zur Wehr. "Dass sich die Landwirte zur Wehr setzen, ist nicht verwunderlich, wenn man versucht, ihnen die Lebensgrundlage zu entziehen", sagte ein Bürger im Anschluss an den Festvortrag zu seinem Tischnachbarn. BBV-Kreisobmann Edgar Böhmer setzte noch eins drauf. Für ihn sei die momentanen Reglementierungen, die zu Lasten der Landwirte gingen, nicht nachvollziehbar.

Im Vorfeld des Festvortrages hatte man sich zum Erntedank-Gottesdienst in der Kirche in Königsfeld getroffen. Dann ging es in den Schleuppner-Saal wo Königsfelds Erste Bürgermeisterin Gisela Hoffmann die Gäste willkommenhieß.