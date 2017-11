Landkreis Bamberg: Tatverdächtiger nach sexueller Belästigung ermittelt

Der Mann, der in Rattelsdorf (Lkr. Bamberg) Anfang September 2017 in der Hauptstraße während der Fahrt in seinem Pkw eine Frau unsittlich berührt haben soll, konnte durch eine Beamtin der Polizeiinspektion Bamberg-Land ermittelt und der Tat überführt werden. Das teilte die Polizei Bamberg-Land mit.Wie im damaligen Fahndungsaufruf berichtet war die Geschädigte, eine Frau mittleren Alters, nachmittags im Netto-Markt in der Hauptstraße beim Einkaufen gewesen. Anschließend bat sie einen Unbekannten, ob er sie in die Ortsmitte fahren könne.Während der Fahrt in dessen Pkw soll der Mann die Frau mehrmals gegen ihren Willen unsittlich berührt haben, woraufhin die Frau das Auto am Marktplatz wieder verließ und die Polizei verständigte.Aufgrund des veranlassten Zeugenaufrufs gingen mehrere Hinweise bei der Polizei ein. Den Durchbruch bei den umfangreichen Ermittlungen erbrachten letztendlich die von der Ermittlerin akribisch geführten Recherchen zum vom Täter benutzten Pkw. Schließlich konnte sie über das Auto den damaligen Fahrer, einen Landkreisbewohner, identifizieren.Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Vorgang zur weiteren Entscheidung der Staatsanwaltschaft Bamberg vorgelegt.