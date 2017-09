Landkreis Bamberg: Schwer verletzter Mann entdeckt - Polizei bittet um Hinweise

Wie die Polizei berichtet, ist am Dienstamorgen ein schwer verletzter 59-Jähriger in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Kripo Bamberg hat die Ermittlungen zur Ursache seiner Verletzungen aufgenommen. Momentan gehen die Beamten zwar davon aus, dass der Mann gestürzt ist, bitten aber dennoch mögliche Zeugen, sich zu melden.



Gegen 5.15 Uhr entdeckte die Ehefrau ihren verletzten Mann in der Steigerwaldstraße im Stadtteil Possenfelden und verständigte sofort den Rettungsdienst, der den Schlüsselfelder in ein Klinikum brachte. Nachdem die Ursache für die schweren Kopfverletzungen vorerst völlig unklar war, zogen die behandelnden Ärzte die Kriminalpolizei Bamberg hinzu. Die bisherigen Erkenntnisse der Ermittler deuten auf einen Sturz des 59-Jährigen hin, der bis etwa 1 Uhr kurz vor der Auffindeörtlichkeit noch in Begleitung mehrerer Bekannter war. Dennoch bitten die Beamten auch die Bevölkerung um Mithilfe.



Die Ermittler stellen insbesondere folgende Fragen:



• Wem ist der 59 Jahre alte Mann, der mit einem grün-schwarzen Hemd, einer blauen Jeans und blauen "Puma"-Turnschuhen bekleidet war, in der Nacht zum Dienstag nach 1 Uhr, insbesondere im Schlüsselfelder Stadtteil Possenfelden, aufgefallen?

• Wer hat sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit den Verletzungen des 59-Jährigen stehen könnten?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg zu melden.