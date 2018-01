Landkreis Bamberg: Mehrere Unfälle auf A70 und A73 - knapp 30.000 Euro Schaden

Mehrere Verkehrsunfälle auf den Autobahnen rund um Bamberg beschäftigten am Freitagvormittag die Verkehrspolizei.Zunächst kam gegen 05.30 Uhr auf der A70 bei Scheßlitz ein Autofahrer von der Fahrbahn ab, durchbrach den Wildschutzzaun und landete 50 Meter weiter im Feld. Der 41-jährige Fahrer blieb unverletzt. Er versuchte seinen Wagen offenbar zunächst selbst aus dem Acker zu holen, was aber nicht gelang. Da der unverletzte Fahrer den Unfall erst zwei Stunden später bei der Polizei meldete, wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.Um 07.25 Uhr kam dann auf der A73 bei Zapfendorf eine 35-jährige Autofahrerin aufgrund eines Reifenschadens ins Schleudern, drehte sich mehrfach und krachte in die Mittelschutzplanke. Sie musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, erlitt aber zum Glück nur leichtere Verletzungen. Hier wird der Gesamtschaden auf 8000 Euro geschätzt.Als nächsten erwischte es einen 51-jährigen Autofahrer bei Scheßlitz, der auf der A70 bei Schneeregen nach rechts von der Fahrbahn abkam und einen Schild abrasierte. Hier entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.Weiter ging es auf der A73 bei Hirschaid. Hier kam ein 56-jähriger Autofahrer auf nasser Fahrbahn vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und fuhr auf die rechte Schutzplanke auf. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Die Fahrer der letzten beiden genannten Unfälle blieben unverletzt.