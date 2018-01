Landkreis Bamberg: Mann geht auf Ehefrau mit Schere und Nachttischschränkchen los

Ein 37-Jähriger verletzte am Sonntagmorgen seine Ehefrau, als er mit einer Schere und im Anschluss mit einem Nachttischkästchen bewaffnet auf sie losging. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der handfeste Streit gegen 8.50 Uhr in einer dezentralen Asylbewerbereinrichtung. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.Der Mann fügte seiner Ehefrau mit einer Haushaltsschere mehrere Stichverletzungen am Arm zu. Weiter erlitt sie eine Kopfplatzwunde am Hinterkopf, als er ihr ein Nachttischkästchen auf den Hinterkopf schlug. Ein 30-Jähriger, der schlichtend eingreifen wollte, wurde zudem vom Täter mit der Faust ins Gesicht geschlagen.Die alarmierten Bamberger Polizisten nahmen den gewalttätigen Ehemann fest. Gegen den 37-Jährigen erging am späten Montagnachmittag ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.