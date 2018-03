Landkreis Bamberg: Feuer zerstört Einfamilienhaus

Laut ersten Informationen der Einsatzkräfte vor Ort war das Feuer in Pommersfelden (Landkreis Bamberg) in einem Holzlager ausgebrochen. Schnell griff das Feuer auf den Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses über, bis der ganze Dachstuhl in Flammen stand.Laut Bernhard Ziegmann, Kreisbrandrat des Landkreises Bamberg, kamen zum Glück keine Personen zu Schaden. Die Rauchmelder hätten rechtzeitig angeschlagen, die Bewohner konnten das Haus noch verlassen.Gut 140 Einsatzkräfte aus mehreren Feuerwehren waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Der Sachschaden ist nach ersten Angaben enorm.