Landkreis Bamberg: Drei Mädchen aus Jugendhilfeeinrichtung in Pettstadt vermisst

In der Nacht vom 26.02.2018 (Mo.) auf den 27.02.2018 (Di.) verließen die 17-jährige Sarah-Julie Sörgel, die 15-jährige Viktoria Freudenberg und die 14-jährige Laura Kotek eigenständig die Jugendhilfeeinrichtung in Pettstadt (Landkreis Bamberg) in Richtung Bamberg.





Die Jugendlichen verließen Bamberg mit dem Zug

Nach bisherigen Erkenntnissen verließen alle drei Jugendlichen Bamberg noch am selben Tag gegen 04.30 Uhr mit dem Zug in eine unbekannte Richtung.



Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass sich die vermisste Sarah-Julie Sörgel auch im Bereich Frankfurt am Main oder im Landkreis Erlangen-Land aufhalten könnte.



Zu den beiden Mädchen Viktoria Freudenberg und Laura Kotek gibt es Hinweise, dass diese sich auch im Landkreis Lichtenfels aufhalten könnten. Konkrete Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten gibt es derzeit nicht.





Die Mädchen werden wie folgt beschrieben:

Sarah-Julie Sörgel:

- 17 Jahre alt

- 165 cm

- schlanke / normale Figur

- hellhäutig

- braunes glattes, schulterlanges Haar mit Mittelscheitel

- möglicherweise mit einem grauen Sweatshirt, einem grau-blau gestreiften Schal und Jeanshose bekleidet



Viktoria Freudenberg

- 15 Jahre alt

- 160 cm

- schlanke / normale Figur

- hellhäutig

- dunkelbraune bis schwarze, lange Haare, leicht gewellt mit Seitenscheitel links, braune Augen

- möglicherweise bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Pelzkragen und einem schwarzen Pullover mit weißen Querstreifen und Jeanshose

- sie trägt eine auffälliges Kreuz an einer langen Halskette



Laura Kotek

- 14 Jahre alt

- 165 cm

- schlanke / normale Figur

- hellhäutig

- hellbraune, glatte, schulterlange Haare

- schwarzes geflochtenes Halsband

- Hinweise auf die Bekleidung liegt nicht vor



Hinweise auf den Aufenthaltsort der gesuchten Mädchen nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 entgegen.