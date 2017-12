Landkreis Bamberg: Diebe stehlen Sportwagen über Nacht

Polizei bittet um Mithilfe



In der Nacht von Donnerstag (30. November 2017) auf Freitag wurde ein "Audi A7 Sportback" in Gundelsheim, Landkreis Bamberg gestohlen. Laut Polizei wurde der Wagen zwischen 22.30 Uhr und 7 Uhr morgens , vor dem Anwesen in der Georg-Wolf-Straße gestohlen. Die Diebe konnten unbemerkt fliehen.Der zwei Jahre alte Wagen hat das Kennzeichen "Ba-S 4700" und hat einen Zeitwert von 60.000 Euro.Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bitte die Bevölkerung um Hilfe: Hinweise, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen, werden unter 0951 / 9129-491 entgegen genommen.