Landkreis Bamberg: Autofahrer bricht am Steuer zusammen und stirbt

Jede Hilfe kam am Mittwochnachmittag für einen Autofahrer in Pommersfelden im Ortsteil Stolzenroth zu spät. Der Mann war zuvor hinter dem Steuer seines Wagens zusammengebrochen.



Gegen Hecke gefahren

Wie die Polizei berichtet, teilten Verkehrsteilnehmer gegen 15 Uhr über Notruf mit, dass der Fahrer in auf der Hauptstraße offenbar einen Krampfanfall hat. Mit dem Wagen war der 54 Jahre alte Mann noch gegen eine Hecke gefahren.



Die Rettungskräfte waren rasch vor Ort, aber auch die langandauernden Bemühungen eines Notarztes um das Leben des Mannes waren letztlich vergebens. Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten der Polizeiinspektion Bamberg-Land sowie des Notarztes, dürften gesundheitliche Probleme zu dem Tod des 54 Jahre alten Mannes geführt haben.