Landkreis Bamberg: Auto überschlägt sich - Schwerverletzte und Einsatz für Rettungshubschrauber

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der Autobahn A3 im Landkreis Bamberg ereignet. Zwischen den Anschlussstellen Höchstadt-Nord und Schlüsselfeld ist ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen, wie die Polizei meldet.Der Unfall ereignete sich gegen 23:15 Uhr auf der Autobahn A3 in Richtung Passau . Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 30 Jahre alter BMW-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Grünstreifen überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam in der Einfahrt zu einem Rastplatz auf dem Dach zum Liegen. Bei dem Unfall wurden der 30-jährige Fahrer aus den Niederlanden und sein gleichaltriger Beifahrer schwer verletzt. Der Beifahrer musste mit dem Rettungshubschrauber von der Unfallstelle abtransportiert werden.Die Autobahn war für etwas zwei Stunden gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Die Polizeiinspektion Würzburg-Biebelried hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Hierfür wurde auch ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Sachschaden beträgt rund 40.000 Euro.