Landkreis Bamberg: Asylbewerberheim steht in Vollbrand

In einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Breitengüßbach ist am späten Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, dürfte das Feuer beim Kochen in einer Küche der Unterkunft ausgebrochen sein. Alle elf Bewohner gelangten rechtzeitig ins Freie, nur eine Frau erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.Ein Bewohner der Asylbewerberunterkunft im Industriering wählte gegen 20 Uhr den Notruf, da in dem Gebäude Feuer ausgebrochen war. Als die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kurz darauf eintrafen, stand das Holzanwesen bereits in Vollbrand. Die über 100 Feuerwehreinsatzkräfte konnte in der Folgezeit ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindern, jedoch nicht mehr das komplette Abbrennen des Hauses. Der Sachschaden dürfte nach einer ersten Schätzung der Polizei relativ hoch sein: Die Rede ist von mindestens 100.000 Euro.Die Löscharbeiten dauern noch an. Ein Vertreter des Landratsamtes Bamberg sowie die Bürgermeisterin der Gemeinde Breitengüßbach machten sich vor Ort ein Bild und organisierten eine vorläufige Unterbringung für die elf Bewohner.