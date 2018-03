Ladendiebe in Bamberg auf frischer Tat ertappt - Einer biss zu

Bissiger Dieb



Zwei Männer versuchten, laut Polizeibericht, am Mittwochmittag gegen 12 Uhr, in einem Drogeriemarkt in der Ludwigsstraße zu klauen. Während der eine die Verkäuferin ablenkte, steckte der andere mehrere Lebensmittel, Kopfhöher und eine Power Bank ein. Als die Verkäuferin die beiden auf den Diebstahl ansprechen wollte, wurde sie geschubst und die Diebe flüchteten.Durch eine Streife konnten die Flüchtigen in der Brennerstraße festgenommen werden. Eine Durchsuchung ergab, dass die Zwei vorher auch einen Bioladen bestohlen haben. Beide befinden sich nun in Gewahrsam.An anderer Stelle, in der Kirschäckerstraße in Bamberg, wurde ein Mann von einem Ladendetektiv beim stehlen beobachtet. Er versuchte ein Messer, eine Tablethülle und einen Rasierer mitgehen zu lassen. Als er versuchte zu fliehen, wurde er von den Detektiv und Zeugen festgehalten. Der Dieb versuchte sich mit allen Kräften zu wehren und biss dem Detektiv sogar in die Hand.Eine eintreffende Streife fesselte den Dieb und nahm ihn in Gewahrsam. Während seines Aufenthalts in der Zelle, beschädigte der Mann eine Toilette, die nun schief an der Wand hängt.Neben einer Anzeige wegen Diebstahl muss der Beschuldigte sich auch wegen Sachbeschädigung verantworten.