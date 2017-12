Kunigunde konnte auch nicht helfen

von Eva-Maria Bast



Eigentlich ist der 14. Februar 1945 ein schöner, ein lauer Tag. Trotz des Zweiten Weltkriegs, der nun schon seit über fünf Jahren tobt, ist die Stimmung recht friedlich. Und als um die Mittagszeit die Sirenen losgehen und 33 Maschinen der in Südengland stationierten 94. Bombergruppe der 3. US-Luftdivision auf die Domstadt zuhalten, sind die Bamberger weit davon entfernt, in Panik zu geraten. Warum auch?



Bisher ist die Stadt verschont geblieben. Nur einmal zuvor, am 2. Januar, hat ein verirrter Bomber über Bamberg seine Munition abgeworfen, was allerdings keine großen Auswirkungen hatte. "Man hat sich die Geschichte erzählt, die heilige Kunigunde habe einen Schutzschleier über die Stadt gelegt, sprich, den Nebel, der von den Flüssen aufstieg. Und deswegen hätten die Bomber Bamberg nicht getroffen", erzählt der Hobby-Historiker Wolfram Hoffmann.



Doch am 14. Februar 1945 kann auch die Schutzpatronin nicht helfen. Die feindlichen Maschinen treffen die Stadt am Bahnhof und im Osten mit ihrer tödlichen Fracht. Nach zwei Minuten ist alles vorbei. Zwei Minuten, in denen 94 Menschen ihr Leben lassen, viele, weil sie nicht in die Luftschutzkeller flüchten. Wie schon der Flieger im Januar verirrte sich dieser, Ziel war der Verschiebebahnhof in Chemnitz.



"Da sie vom Kurs abkamen, entschied sich der Kommandeur dafür, Bamberg zu bombardieren, das in der Nähe lag. 13 000 Brandbomben und über 200 Sprengbomben fielen auf die Stadt", sagt Hoffmann.



Und es soll nicht die letzte Bombardierung sein: Am 22. Februar 1945 erfolgt ein weiterer heftiger Angriff, bei dem 216 Personen ums Leben kommen. "Am Alten Rathaus gibt es ein Relief, auf dem man sehen kann, wie Kunigunde einen Schleier über die Stadt legt", berichtet der Bamberger. Einen Schleier, der immer half. Außer im Januar, am 14. Februar und am 22. Februar 1945.