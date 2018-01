Kultur.Schule ist Motor der ganzheitlichen Bildung

Kunststaatssekretär Bernd Sibler hat am Donnerstag die Heidelsteigschule besucht, die 2017 in Kooperation mit dem Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst zur ersten Kultur.Schule der Stadt Bamberg zertifiziert wurde. Schulleiterin Ursula Lyda-Fischer und Bürgermeister Dr. Christian Lange informierten ihn über die Ziele und Erfolge des bayernweit einzigartigen Modellprojekts und warben für eine Fortführung.

Ab 2010 nahm die Heidelsteigschule am ?Kultur.Klassen?-Programm des Kultur.Service Bamberg für Schulen und Kitas (KS:BAM) teil, das maßgeblich vom Kulturfonds Bayern gefördert wurde. Seit 2014 entwickelte sie sich in einer Pilotphase zur Kultur.Schule mit Zertifizierung im Juli 2017. Die Schwerpunkte des Kulturlehrplans liegen in den Bereichen Musik, Kunst, Kulturgeschichte sowie sozial- und gesellschaftspolitische Werte. Im Rahmen eines ?lebendigen Kultur.Curriculums? unterstützen zahlreiche Bamberger Kulturinstitutionen und -partner dieses Vorhaben. Durch die umfassende Persönlichkeitsbildung der Schülerinnen und Schüler soll die Teilhabe und Mitgestaltung am gesellschaftlichen Leben gefördert und der Einstieg in das Berufsleben erleichtert werden.