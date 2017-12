Künstler Mannix Weiss - Fliegerkind und Bildervater

In Hof geboren, verbrachte Mannix Weiss seine Kindheit in den USA. Dort lernte er Singen. Im Alter von 13 Jahren kam er zurück nach Deutschland. In Jugendjahren begann er damit, Platten aufzulegen. Maler war er im Grunde schon immer. Nach verschiedenen Lebensstationen ist der Sohn eines Air-Force-Piloten schließlich in Bamberg gelandet.



Wie kamst du zur Kunst?

Mannix Weiss: Die Kunst kam zu mir. Ich male eigentlich schon immer. Schon als Kind wusste ich, dass ich Maler werde. Ich betrachte mein Umfeld und denke mir: Da kann es noch bunter werden, da kann noch etwas geschehen. So kam ich vor 17 Jahren zum Entschluss, mich selbstständig zu machen. Und es macht immer noch Spaß. Es ist der einzige Beruf, den ich so lange durchgehalten habe.



Wie gehst du an ein Werk ran?

Meistens sind die Bilder vorher schon fertig, im Kopf. Etwa bei dem Fernseher-Stapel. Die Idee kam über den Apparat an sich. Die Form der alten Geräte aus den 70er-Jahren fasziniert mich. Auch das Medium und der Wandel. Früher gab es eine gewisse Sendezeit. Danach lief nur noch Rauschen. Der Fernseher hatte seinen Platz im Wohnzimmer, wie ein Möbelstück. Mit dem Stapeln will ich vielleicht ausdrücken, dass man den medialen Vernichtungsapparat nicht so ernst nehmen und nicht alles glauben soll. Aufstapeln, wie einen ästhetischen Müllberg.









Ein sehr konkretes Motiv. Das andere Bild, das du mitgebracht hast, ist abstrakter. Was war hier dabei der Grundgedanke?

Eine Technik, auf die ich Lust hatte. Das ist alles mit der Spachtel gezogen. Als ich das gelernt habe, hat es Jahre gedauert, bis ich sie angewendet habe. Dann wurde gleich eine Serie daraus. Bei manchen erkennt man ganz leicht ein Gesicht im Hintergrund. Der Mensch hinter der Technik vielleicht. Aber es geht auch ums Farbspiel.



Kannst du von der Kunst leben?

Das wird jeder Künstler gefragt. Es kommt drauf an, wie man es angeht. Man kann einem Verein beitreten und dort seine regelmäßigen Ausstellungen machen. Das ist aber nicht so meins. Ich war schon in Vereinen, habe die aber wieder verlassen, weil ich lieber mein eigenes Ding mache. Auch da kann man mal eine Vernissage machen. Dazu mache ich noch viel Raumgestaltung für Gastronomie. Da verdient man dann sein Geld als Künstler: In der Prostitution.



Prostitution? Weil es die Wünsche von anderen sind, die du befriedigst?

So ähnlich. Aber ich kann schon ich selber sein. Die Leute buchen mich, weil sie wissen, dass ich das am Ende als rundes Projekt mit eigenen Ideen abschließe. So dass sich dort auch jemand wohlfühlt, der sich nicht mit Kunst beschäftigt. Das soll jetzt nicht hochnäsig klingen, aber ich habe eben manchmal die besseren Ideen, wie etwas ausschauen könnte. Es wäre ja eine Schande, wenn ich das nicht umsetzen würde.



Was wäre dein Traumprojekt?

Wenn jemand mit einem Schloss auf mich zukäme und sagen würde: "Hey Mannix, du kannst hier leben, du bekommst Budget und in drei Jahren möchte ich das fertig gestaltet wieder haben." Also mich mal so richtig ausleben. Was das noch toppen würde, wäre eine Boeing 747, die ich zu meiner Wohnung ausbauen kann. Ich liebe Flugzeuge. Ich bin ja ein Fliegerkind, mein Vater war Air-Force-Pilot.



Neben der Kunst machst du auch Musik. Wie kamst du dazu?

Das war noch in den USA. Ich musste zur Sonntagsschule. Da hatte ich die Wahl: Gottesdienst oder Gospel-Chor. So habe ich Singen gelernt ( lacht ). Da habe ich auch gemerkt, dass mich der Soul packt. Ich lege auch Techno auf, mit Vinyl. Da spürt man den Soul. Das ist eigentlich gar kein weiter Sprung, nur dass der Beat schneller geht. 1986 habe ich angefangen aufzulegen, in Hof. Dann habe ich eine kurze Pause gemacht, weil die elektronische Musik komisch wurde; in der Italo-Disko-Zeit. Da habe ich mich dann der Independent-Musik verschrieben. Pixies, Smashing Pumpkins und so weiter.



Du hast auch einmal in Berlin gelebt und warst auf den ersten Loveparades vertreten.

Ja, ich habe für eine Großraumdisko, die ich gestaltet habe, drei Jahre lang deren Lkw dekoriert. Die Love-Parade kenne ich von früher, als sie noch am Kudamm war. Dann ist sie größer geworden - zu groß, wie wir alle wissen. Da wollte ich nicht mehr mitlaufen und bin in die Deko-Schiene. Das war auch ein wichtiger Punkt in meinem Leben. Ich hatte eine große Möglichkeit, etwas zu gestalten und zu verändern. Musik und Arbeit waren gut kombiniert; und das Feiern natürlich auch. Als Künstler hat man ja den Hang zur Vergnügungssucht ( lacht ).



Legst du noch in Bamberg auf?

Fast nur auf Privatpartys. Ich habe gerne im Morph Club aufgelegt. Seitdem der weg ist, habe ich mich ein bisschen zurückgezogen. Privat macht's mehr Spaß.



Gibt es große Unterschiede in der Kulturszene zwischen Bamberg und Berlin?

Definitiv. In Berlin gibt es mehr Möglichkeiten und mehr Konkurrenz. Es ist aggressiver; man muss mehr provozieren, um aufzufallen. Berlin ist schneller. Franken ist eher die Slow-Motion-Version von Deutschland. Und das ist ja auch nicht schlecht (lacht). Nur ist es mir in Bamberg manchmal ein bisschen zu wenig. In Berlin wollte ich nie dauerhaft leben. Für Bamberg habe ich mich aber wegen der Liebe entschieden. Es hätte auch eine andere Stadt sein können.



Was bedeuten Kunst und Musik für dein Leben?

Ich male und lege auf, damit mein Umfeld sich daran erfreuen kann. Ich muss fast keine Kompromisse eingehen und kann ich selbst sein. Deshalb mache ich es schon so lange. Das ist kein Beruf, den ich wieder aufhöre. Das wird mich bis zum Ende begleiten. Jeder Mensch will irgendwie unvergesslich bleiben, etwas hinterlassen, sich unsterblich machen. Die meisten Menschen machen das durch Kinder. Ich habe keine Kinder. Meine Bilder sind meine Babys. Jedes Mal wenn ich ein Bild verkaufe, weiß ich, das wird mich überleben; wenn es jetzt kein großer Brand kommt ( lacht ). Ob ich wirklich unsterblich werde, ist mir eigentlich egal. Aber in der Zeit, in der ich lebe, möchte ich mein Umfeld so schön es geht gestalten und die Leute erfreuen. Das ist meine Aufgabe.



Das Interview führte

Markus Klein