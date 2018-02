Kripo Bamberg jagt die Schmierer: Hohe Sachschäden durch Schmierereien - Zeugen gesucht

Die Kripo Bamberg bittet um Hinweise





Die Beamten stellen folgende Fragen:



Wer hat am frühen Sonntagmorgen, zwischen 3 Uhr und 7.30 Uhr, im oben genannten Bereich verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge bemerkt?



Wem sind zuvor verdächtige Personen in den aufgeführten Straßen aufgefallen?



Wer hat sonst Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen stehen könnten?



Hinweise nimmt die Kripo Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 entgegen.

Zahlreiche Sachbeschädigungen durch Schmierereien begingen Unbekannte in den frühen Morgenstunden des Sonntages im Innenstadtgebiet von Bamberg. Die Kripo Bamberg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.Zwischen 3 Uhr und 7.30 Uhr beschmierten die Täter mehrere Gebäude und Baustelleneinrichtungen in der Innenstadt. Die bislang Unbekannten brachten ihre linkspolitisch motivierten Schmierereien augenscheinlich mittels schwarzen und blauen Filzstiften an. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen könnten die Personen vom Wilhelmsplatz über die Friedrichstraße, Kettenbrücke, Königstraße, Letzengasse, Spitalstraße, Heiliggrabstraße, Klosterstraße und dann vermutlich in die Zollnerstraße gegangen sein. In diesen Straßen konnten die Ermittler bislang die entsprechenden Symbole und Texte feststellen. An den bislang 14 bekannten, beschädigten Objekten entstand ein Gesamtschaden von mindestens 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.