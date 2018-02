Kreischende Fans und Stofftiere

Das Boyband-Fieber greift wieder um sich. "Boybands forever", das Musical mit den Hits der größten Boygroups aller Zeiten, macht sich ab Ende Januar auf die Tour durch 28 deutsche Städte und kommt dabei am 18. Februar auch in die Konzerthalle Bamberg.

Thomas Hermanns, Autor und Regisseur von "Boybands forever", hat seinen Traum wahr werden lassen und feierte vor Tausenden kreischenden Fans mit dem Musical Weltpremiere in München. Die Premierenshow im Deutschen Theater hielt, was sie versprach: Kreischende Fans, beeindruckende Six Packs unter nassen Shirts und Stofftiere auf der Bühne. Dazu tolle Songs, spektakuläre Choreografien und fast schon zu hübsche Boys - ganz nah am Publikum, begleitet von einer Live-Band.

Die gesamte Boyband-Geschichte von New Kids On The Block bis hin zu One Direction wurde vom Moderator des Abends, Ole Lehmann, mit viel Witz und sichtlichem Vergnügen beleuchtet. Ein gigantischer Spaß für das Publikum, das immer wieder von seinen Sitzplätzen aufsprang, tanzte und mitsang.

Echte Boyband-Prominenz greift ins Bühnengeschehen ein: Zahlreiche Medienvertreter und prominente Gäste wie Regisseurin Caroline Link oder die wohl älteste "Girlgroup" der Welt, die Kessler-Zwillinge, ließen sich die Premiere nicht entgehen und bewiesen, dass das Boyband-Fieber generationsübergreifend ist. Mit der in der Vergangenheit in Deutschland erfolgreichsten Boyband "Caught in the Act" war auch echte Boygroup-Prominenz vertreten, die sogar selbst aktiv ins Bühnengeschehen eingriff: Bastian Raagas, Eloy de Jong und Lee Baxter performten am Ende der Show ihren Welthit "Love is everyw here". Ein sichtlich überglücklicher Thomas Hermanns am Ende der Premierenshow: "Ich bin begeistert, dass wir endlich zeigen konnten, wieviel in Boybands steckte und auch heute noch steckt." Zu erleben ist all das am 18. Februar auch in der Bamberger Konzerthalle. red