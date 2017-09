Kreis Bamberg: Zwei Leichen in Gundelsheim entdeckt - Kripo ermittelt

In Gundelsheim im Landkreis Bamberg sind am Mittwochnachmittag zwei Leichen in einer Wohnung entdeckt worden. Wie ein Polizeisprecher gegenüber inFranken.de bestätigte, handelt es sich dabei um einen 83-jährigen Mann und eine 83-jährige Frau.Die Wohnungstür war laut Polizei von innen versperrt und musste von der Feuerwehr aufgebrochen werden. Die Polizei schließt aus, dass sich eine dritte Person Zutritt zur Wohnung verschafft hat. Zuvor hatten Zeugen die Rettungskräfte informiert, weil sie sich sorgen um das Paar gemacht hatten.Genaue Angaben zur Todesursache wollte die Polizei vorerst nicht machen. Die Staatsanwaltschaft Bamberg hat noch am Mittwoch eine Obduktion der Leichen angeordnet. Diese werde im Laufe des Donnerstags durchgeführt , sagte Jürgen Stadter vom Polizeipräsidium Oberfranken. Die Ermittlungen von Kripo und Staatsanwaltschaft Bamberg laufen.