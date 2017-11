Kreis Bamberg: Traktor stürzt bei Schlüsselfeld in Graben - Fahrerin in Lebensgefahr

Ein schwerer Unfall hat sich am Montagmittag, 11. September, im Kreis Bamberg in Oberfranken zugetragen, bei dem eine Traktorfahrerin lebensgefährliche Verletzungen erlitt.Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Bamberg-Land gegenüber inFranken.de erklärte, war die 71 Jahre alte Fahrerin des Traktors gegen 11.55 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Fürstenforst und Heuchelheim bei Schlüsselfeld unterwegs. Laut Polizei verlor sie auf einer etwa 400 Meter langen, abschüssigen Strecke die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab.Die 71-Jährige stürzte samt Trekker in einen Graben. Dort kippte der Traktor um. Dabei wurde die Frau sehr schwer verletzt und schwebt seitdem in Lebensgefahr, so dass ein Rettungshubschrauber angefordert wurde, der sie in die Uniklinik nach Würzburg brachte.Ein Gutachter wurde zum Unfallort bestellt. Er soll den genauen Unfallhergang rekonstruieren. Bisher aber gehen die Ermittler davon aus, dass die Fahrerin allein beteiligt von der Straße abkam. Die genaue Ursache ist aber noch unklar. Der Sachschaden beläuft sich auf 4000 Euro.