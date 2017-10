Kreis Bamberg: Nach Party - Gast bricht in ehemalige Schule ein und schläft dort

In ehemaligen Schule in Reckenneusig im Kreis Bamberg fand in der Nacht von Freitag auf Samstag eine private Feier statt. Um ca. 4 verließen die letzten Gäste die Feier und versperrten das Gebäude.Ein alkoholisierter Gast aus Bamberg hatte sich jedoch nicht um seine Heimfahrt gekümmert. Da ihm kalt war versuchte er die gläserne Terassentür des ehemaligen Schulgebäudes mit Äpfeln einzuwerfen.Als dies nicht gelang, nahm er einem Stein und hatte Erfolg. Anschließend begab er sich in das Gebäude zum Schlafen.Als am Samstagmittag einige der Feiernden die Reste der Party aufräumen wollten, bemerkten sie die eingeschlagene Terrassentür und verständigten die Polizei, da sie von einem Einbruch ausgingen.Die Beamten fanden den 24-jährigen schließlich schlafend auf einem Tisch in der Küche vor. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Der Schaden an der Tür beträgt ca. 500 Euro.