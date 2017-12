Kreis Bamberg: Lkw-Anhänger prallt gegen Auto - Fahrer stirbt, drei Verletzte

Wie die oberfränkische Polizei berichtet, erlitt der Autofahrer tödliche Verletzungen, als er mit seinem Wagen auf der Staatsstraße ST2260 bei Schlüsselfeld gegen den Anhänger eines entgegenkommenden Lastzuges prallte.Drei weitere Menschen wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Am Samstagmittag (Stand 11.30 Uhr) war die Staatsstraße noch komplett gesperrt.Der 55-jährige Opelfahrer aus dem Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim war, kurz nach 8.15 Uhr, mit seiner 50 Jahre alten Ehefrau auf der Staatsstraße von Schlüsselfeld in Richtung des Stadtteils Elsendorf unterwegs.Kurz vor Elsendorf näherte sich ein Lastwagen mit Anhänger. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Anhänger ins Schlingern und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Der 55-jährige Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte gegen den Anhänger. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Seine Ehefrau erlitt einen Schock.Durch den Aufprall riss der Anhänger vom Zugfahrzeug ab und kam in einiger Entfernung zum Liegen. Der 28-jährige Lastwagenfahrer sowie sein 20 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt, erlitten aber ebenfalls einen Schock.Der Rettungsdienst brachte beide, sowie die Ehefrau, in Krankenhäuser. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg kam ein Sachverständiger an die Unfallstelle und unterstützte die Beamten der Polizei Bamberg-Land bei der Klärung der Unfallursache. Der Gesamtsachschaden beträgt geschätzte 50.000 Euro. Einsatzkräfte der Feuerwehr sind derzeit insbesondere für Verkehrsmaßnahmen im Einsatz.