Kreis Bamberg: Jugendlicher schlägt 26-Jährigen Nase blutig

Am frühen Samstagmorgen standen ein 26-jähriger und ein 23-jähriger Mann vor einer Gaststätte in Kappel im Kreis Bamberg. Dort trafen sie auf einer Gruppe Jugendlicher. Ein Jugendlicher aus dieser Gruppe schlug dem 26-Jährigen ins Gesicht, worauf der Geschädigte eine blutende Nase davon trug. Das berichtet die oberfränkische Polizei.



Weshalb es zu dieser Auseinandersetzung kam, konnte vor Ort noch nicht abschließend geklärt werden. Die Ermittlungen dauern noch an.



Zeugen dieser Auseinandersetzung werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel. 0951/9129-310 zu melden.