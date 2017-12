Kreis Bamberg: Flasche mit stark riechender Flüssigkeit in Pfandautomat abgegeben

Auf Grund einer Mitteilung über extremen Gestank aus einem Pfandrücknahme-Automaten in einem Einkaufsmarkt in der Hauptstraße in Attelsdorf rückte am Samstagvormittag die örtliche Feuerwehr mit Atemschutz an. Dies berichtet die Polizei am Sonntag.



Einer 48-jährigen Kundin war bei der Bedienung der Einrichtung starker Geruch entgegen gekommen. Nach ersten Erkenntnissen war wohl eine Pfandflasche mit einer stark riechenden Flüssigkeit abgeben worden. Beim Einzug und anschließenden Schreddern kam es dann zum Austritt der Flüssigkeit.



Erkenntnisse über den Verursacher liegen nicht vor, die Geschädigte erlitt Kopfschmerzen. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel.-Nr. 0951/9129-310.