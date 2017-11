Kreis Bamberg: Fahranfänger (18) verliert die Kontrolle über sein Auto - schwer verletzt

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit erlitt ein 18-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagabend schwerste Verletzungen - das teilt die Polizeiinspektion Bamberg-Land mit.Auf der Kreisstraße BA 13, in einer Kurve, kurz vor Frankendorf, geriet er mit seinem Fahrzeug ins Rutschen und landete im Straßengraben. Der Fahranfänger wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht jedoch nicht. An seinem Auto und den beschädigten Leitpfosten entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 22.000 Euro.