Kreis Bamberg: Dachstuhl in Flammen - hoher Schaden

Der Dachstuhl eines zweigeschossigen Hauses in Memmelsdorf im Kreis Bamberg hat am Dienstagnachmittag gebrannt, wie die Polizei mitteilt. Dabei ist ein erheblicher Sachschaden entstanden - verletzt wurde zum Glück niemand. Die Kripo Bamberg ermittelt jetzt die Brandursache, zu der laut Polizei zum aktuellen Zeitpunkt noch nichts bekannt ist.Gegen 15.30 Uhr wurden Anwohner durch den Rauchmelder auf das Feuer in einem Zimmer im Dachgeschoss aufmerksam und verständigten die Feuerwehr. Wie die Polizei mitteilt, konnten die Bewohner das Haus rechtzeitig und unverletzt verlassen. Zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren und Beamte der Polizei Bamberg-Land eilten zum Brandort. Das Zimmer im Dachgeschoss stand hier bereits komplett in Flammen. Gegen 17 Uhr war der Brand schließlich gelöscht, wie die Polizei mitteilt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 75.000 Euro.