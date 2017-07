Kreis Bamberg: Betrunkener verursacht Unfall mit zwei Verletzten und flieht

Wegen Unfallflucht, Verkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung muss sich ein 29-jähriger Autofahrer verantworten, der in der Nacht auf Sonntag in der Mainstraße in Hallstadt einen Unfall verursachte. Das berichtet die Polizei.Er war gegen 01.45 Uhr mit seinem Audi in Richtung Mühlhofstraße unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem entgegenkommenden VW-Polo eines 19-Jährigen zusammen stieß.Durch die Wucht des Aufpralls wurden im VW-Polo zwei 17-jährige Mädchen verletzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in seinem stark beschädigten Audi fort, konnte aber nach kurzer Verfolgungsfahrt von einer Streife angehalten werden.Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich der Grund für die Unfallflucht heraus: Er stand nicht unerheblich unter Alkoholeinwirkung, ein durchgeführter Alkotest ergab 1,54 Promille, was eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins nach sich zog. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.