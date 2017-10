Kreis Bamberg: Auto übersieht Roller beim überholen - 69-Jährige schwer verletzt

Bei einem Unfall am Samstag wurden im Kreis Bamberg eine 69-jährige Frau schwer und ein 71-Jähriger leicht verletzt.Ein 71-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades überholte am Samstagmittag in der Hauptstraße in Heiligenstadt ein Auto. Laut Polizei wollte dieses gerade in diesem Moment nach links in den Marktplatz abbiegen.Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Zweiradfahrer mit seiner Beifahrerin stürzte. Die 69-jährige Frau wurde dadurch schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Fahrer selbst erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4700.- €.