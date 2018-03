Kreis Bamberg: Sexueller Missbrauch in Kindergarten? Angehender Erzieher in U-Haft

Bislang haben fünf Eltern, deren Kinder die Bischberger Kita "Am Vogelberg" besuchen, Anzeige gegen einen heute 19-Jährigen erstattet.



Der junge Mann hatte im September seine Ausbildung begonnen. Nach der ersten Anzeige wegen sexuellen Missbrauchs wurde er freigestellt, mittlerweile ist er entlassen und sitzt in U-Haft. Ihm werden weitere Fälle zur Last gelegt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.



Wir haben mit Eltern der missbrauchten Kinder gesprochen - sie kritisieren auch die Informationspolitik des Trägers. Ein Vater spricht sogar von "Vertuschung". Mehr zu den Vorwürfen lesen Sie im Premiumbereich bei inFranken.de