Kreis Bamberg: 120.000 Euro-Auto aus Carport gestohlen - die Polizei sucht nach Zeugen

Ein hochwertiger BMW M5 ist am Dienstagmorgen gegen 1.15 Uhr aus dem Carport seines Besitzers in Geisfeld gestohlen worden, wie die Polizei mitteilt. Der silberne M5 ist erst zwei Jahre alt und hat einen Zeitwert von zirka 120.000 Euro.Der Besitzer des Autos hörte gegen 1.15 Uhr in seinem Anwesen in der Straße "Kohlstatt" im Strullendorfer Ortsteil Geisfeld eindeutige Motorengeräusche aus dem Carport. Er wählte daraufhin sofort den Notruf. Obwohl sogleich ein Großaufgebot von Polizeibeamten nach den Autodieben fahndete, gelang den Unbekannten die Flucht mit dem BMW.Da die bisherige Fahndung ohne Ergebnis verlief, bittet die Kripo Bamberg jetzt um Zeugenhinweise. Am silbernen BMW M5 waren die Kennzeichen "BA-QQ 8888" angebracht.