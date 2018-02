Konversionsgelände: Hat die Stadt private Investoren ausgebremst?

Es sind harte Vorwürfe aus dem Mund eines Bundestagsabgeordneten: Hat die Stadt die falsche Konversionspolitik betrieben? Ist der Wohnungsmangel eine Folge des Desinteresses der Kommune an privaten Investitionen?



Es war die Debatte um das vorzeitige Herauslösen von vier Wohnblocks aus dem Gelände der Aufnahmeeinrichtung Oberfranken (AEO), die Thomas Silberhorn, den CSU-Abgeordneten im Bundestag, dazu brachte Tacheles zu reden. Da war die Rede von Schnäppchenpreisen, von denen die Stadt profitiere, die sie aber nicht weitergebe. Glaubt man Silberhorn, dann sind die stark gestiegenen Wohnungspreise in Bamberg auch eine Folge der falschen Entscheidungen bei der Konversion. Er habe vor drei Jahren dazu geraten, eine Gesellschaft mit städtischer Mehrheit und der Möglichkeit privater Beteiligung zu gründen, um den Wohnungsbau auf dem Konversionsgelände zu entwickeln. "Private Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe zu akquirieren, wäre beim Bamberger Konversionsgelände ohne Weiteres möglich gewesen. In Schweinfurt und Erlangen kann man besichtigen, wie das geht."



In der Tat gab es immer wieder Hinweise in Bamberg, dass private Investoren starkes Interesse am Wohnungsbau auf dem ehemaligen Kasernengelände angemeldet hätten. Wie ernst diese Nachfragen zu nehmen waren und warum sie nicht weiter durchdrangen, lässt sich heute nur noch schwer sagen. Informationen, dass die Brose-Gruppe zusammen mit dem Erlanger Bauträger und Projektentwickler Sontowski und Partner ein 50-Millionen-Euro-Projekt zum Bau von Wohnungen in Bamberg geplant habe, ließen sich am Freitag nicht erhärten. Wie die Brose-Gruppe dazu erklärte, "hatte und hat Brose nicht vor, auf dem Gelände Wohnungen zu bauen".



Die Äußerungen von Silberhorn in Richtung Stadt werden in jedem Fall ein Nachspiel haben. In der aktuellen Stunde im Stadtrat sprach die Chefin der grünen Fraktion, Ursula Sowa, davon, dass der Bamberger Abgeordnete die Stadt "beleidigt" habe und forderte die Verwaltung auf, Widerspruch einzulegen. Allerdings: OB Andreas Starke (SPD) will vermeiden, dass die Streitigkeiten auf der öffentlichen Bühne ausgefochten werden. Die "Richtigstellungen, die nötig sind", sollen in einer gemeinsamen Runde mit allen Abgeordneten des Bundes- und des Landtags vorgetragen werden. "Silberhorn ist komplett auf dem falschen Dampfer", stellt Starke fest und verweist auf die "gerade in finanzieller Hinsicht" bislang sehr erfolgreich gelaufene Konversion. Im gleichen Atemzug verteidigt er auch die einstimmig im Stadtrat beschlossene Grundsatzentscheidung, die gesamte Fläche der Konversion zu erwerben. "Damit verfolgen wir das Ziel, nicht Opfer von Profitinteressen zu werden. Wir wollen das Heft des Handelns in der Hand behalten - im Interesse nachhaltiger Stadtentwicklungspolitik." Darum geht es laut Starke auch bei der Lagardekaserne, wo die Stadt vor geraumer Zeit ein Auswahlverfahren in die Wege geleitet hat. Investoren, die hier zum Zuge kommen sollen, müssen aber den Zielen der Stadt für den Wohnungsbau und die städtebauliche und architektonische Qualität genügen.

Doch wie geht es nun mit dem heißen Eisen Aufnahmeeinrichtung weiter? Zuletzt hatten die Abgeordneten Andreas Schwarz (SPD) und Lisa Badum (Bündnis 90/Grüne) Gesundheitsministerin Melanie Huml und Thomas Silberhorn (beide CSU) Desinteresse an der von vielen gewünschten Verkleinerung des Lagers vorgeworfen.



Silberhorn sagt dagegen, dass er den Stadtrat mit Nachdruck unterstützen werde, wenn dieser seine Planungen für die Nachnutzung der AEO vorangetrieben habe. Hört man den OB, dann hat auch er ein Interesse daran, dass die Abgeordneten keinen "kleinkarierten Grabenkampf vor Ort eröffnen". "Ich erwarte von allen Abgeordneten der Region, dass sie die Stadt bei dem Ziel unterstützen, eine Begrenzung der AEO auf 1500 Personen zu erreichen und zusätzliche Gebäude herauszulösen. Sie sind nötig für die Wohnraumversorgung der Bevölkerung."



Kommentar des Autors:





Mehr Konkurrenz tut not



Die Stadt verfolgt bei der Konversion das große Ziel, die gesamte Fläche am Stück zu erwerben.



Ihr Motiv ist nur allzu verständlich: Als alleinige Eigentümerin kann sie ein Wettrennen der Investoren um die renditeträchtigsten Teile verhindern und vermeiden, dass die Stadt am Ende an den wenig attraktiven Entwicklungsaufgaben hängenbleibt.



Doch bisher steht der Beweis aus, dass der Wohnungsbau vor allem dadurch bezahlbar wird, dass ausschließlich die öffentliche Hand kauft, verkauft und bebaut oder vermietet.



Dass Bamberg vor allem bei Neubauprojekten so teuer ist, liegt ja nicht daran, dass es zu wenige öffentliche Investoren gibt.



Es ist vor allem ein Mangel an Immobilien, der den Markt in den letzten Jahren so angeheizt hat.



Wer die Preise von Wohnungen drücken will, muss vor allem eins erreichen: Mehr Angebot und damit mehr Konkurrenz.