Kleine Straße - große Probleme

Ob das, was Bürgermeisterin Regina Wohlpart (BG) erzielte, letztlich als Pyrrhussieg in die Geschichte eingehen wird, muss die Zukunft zeigen. Gemeinderat Tim Baum ist sich dessen schon heute sicher: "Alle, die die Straße jetzt befahren, werden sie aller Wahrscheinlichkeit nach auch nach dem 1. Januar 2020 nutzen." Dann nämlich wird ein Durchfahrt-Verboten-Schild mit dem Zusatz "Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei" die Straße von Viereth nach Tütschengereuth von einer Gemeindeverbindungsstraße zu einem besseren Feldweg herabstufen und dem derzeitigen Verkehr ein Ende setzen. So ist der Plan.

Behält Gemeinderat Baum recht, wäre weder den Anwohnern geholfen, die seit langem auf Ruhe hoffen. Noch den Geschäftsleuten, für die sich zwei Jahre lang erst mal gar nichts ändert und die so nur in einer Warteschleife ausharren. Am wenigsten aber den Bürgern aus beiden Orten, die die Vorzüge des kurzen Weges zwischen Viereth und Tütschengereuth seit Jahren nutzen und sich schwer damit tun, irgend etwas Gutes darin zu sehen, ab 2020 über Trabelsdorf fahren zu müssen. Zwölf Kilometer mehr. Dafür aber auf einer geraden, gut ausgebauten, breiten Straße. Die allerdings auch jedes moderne Navigationsgerät nur als zweitbeste Alternative vorschlägt.

Doch der Reihe nach: Die knapp drei Kilometer lange Verbindungsstraße zwischen Viereht und Tütschengereuth ist schmal, auf gut der Hälfte der Strecke ist nur Tempo 30 erlaubt. Die Asphaltschicht ist dünn und - zumindest bis zur bzw. ab der Gemeindegrenze Viereth in schlechtem Zustand. Erschwerend kommt hinzu, dass vier 90-Grad-Kurven das Ganze zu allem machen, nur nicht zu einem Fahrvergnügen. Was allerdings kaum einen daran hindert, diese Straße zu befahren. Mehr als 20 Autos in nur fünf Minuten an einem Vormittag - man kann sich schnell vorstellen, wie es dort früh und nachmittags zugeht, wenn der Durchschnitt der Menschen Feierabend hat oder eben zum Dienst fährt.



Drei Lösungen

Irgend etwas muss also geschehen. Mehrfach berieten die Gemeinderäte, während die Menschen in beiden Orten anfingen, sich selbst Gedanken zu machen. Die direkt betroffenen Anwohner am Ortsein- bzw. -ausgang - sowohl in Tütschengereuth, als auch in Viereth - hoffen auf ein Ende des Verkehrs vor ihrer Haustür. "Die Straße ist so eng, hier gibt es nicht mal einen Bürgersteig. Hier kann man unmöglich die Kinder spielen lassen, ohne Angst haben zu müssen", sagt eine Anwohnerin in Viereth, die ihren Namen nicht nennen will. Sie ist aber sicher, mit ihrer Meinung nicht allein zu stehen. Und behält recht. "Selbst für Erwachsene ist es gefährlich. Und mit dem Fahrrad gleicht das Stück bis zum letzten Haus einer Mutprobe", heißt es in Tütschengereuth.

Was wiederum alle verstehen. Die, die die Straße täglich benutzen und die, die mehr oder weniger davon leben. Wie Hedwig Eichhorn, Metzgerei-Chefin mit zwei Läden im Ort: "Wenn man da nicht mehr lang fahren darf, kommen die Leut' hier auch nimmer vorbei. Die kaufen dann woanders ein. In den Läden, die auf dem Weg liegen", befürchtet die 50-jährige, während zwei Kundinnen darauf bestehen, dass nichts so heiß gegessen, wie gekocht werde. Abwarten war also erst einmal die Devise im 3600-Einwohner-Ort Viereth.

Denn drei Lösungen lagen auf dem Schreibtisch von Bürgermeisterin Wohlpart, die ihren Ort samt Bürgern vor noch mehr Lärm bewahren will. "Wenn die Straße ausgebaut wird, kommen noch mehr Autos", warnte sie unlängst in der Gemeinderatssitzung. Das nämlich wäre die erste Möglichkeit gewesen: Die Straße für insgesamt 1,8 Millionen Euro auszubauen. Heißt, auf 5,50 Meter verbreitern, den Straßenverlauf dabei aber so belassen, wie er ist. Die Variante fiel bei den Gemeinderäten glatt durch.

Dagegen versuchte Tim Bauer seine Amtskollegen noch damit zu erreichen, was auch für einen Teil der Bürger die Wunschlösung gewesen wäre: eine neue - direkte - Verbindung zwischen den beiden Orten. Dort, wo jetzt die erste Linkskurve einem Abbiegen gleich kommt, könnte eine neue Straße über den Hügel ganz gerade verlaufen. Bis nach Tütschengereuth. Kostenpunkt hierfür: rund eine Million Euro.

Vier Räte hielten diese für die beste Lösung. Genau, wie Gemeinderat Baum und Metzgerei-Chefin Eichhorn. "Die Leute, die sich auskennen, fahren auch noch in fünf Jahren dort lang", sind sie sich einig. Ob sie recht behalten werden - die Zeit wird es zeigen.