Kleine Sender, große Wirkung? Ein Testprojekt mit Beacons läuft in Bamberg und Forchheim

Passanten auf das Unternehmen aufmerksam machen, Kunden im Laden über Angebote und Aktionen informieren: digitales Marketing im Nahbereich testen derzeit neun Unternehmen in der Stadt Bamberg sowie den Landkreisen Bamberg und Forchheim. Genutzt wird ein "Instrument", dem die Zielgruppe gegebenenfalls mehrmals pro Stunde Aufmerksamkeit schenkt: das Smartphone.Erprobt werden soll der Nutzen der Beacon-Technologie für den Einzelhandel. Beacons, kleine Sender, die via Bluetooth mit Mobiltelefonen kommunizieren, können vielfältig eingesetzt werden: Hintergrundinformationen zu Produkten lassen sich damit vermitteln, Werbung, Gutscheine, Hinweise auf Aktionen und Veranstaltungen senden. Sie machen Bewertungen möglich oder bieten Feedbackformulare an.In welchen Unternehmen diese Technologie eingesetzt wird und was Geschäftsleute sich davon versprechen, lesen Sie hier