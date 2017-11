Kirchweih in Hirschaid: Betrunkene gerieten in Streit

In Streit gerieten in den frühen Morgenstunden des Montags drei alkoholisierte Kirchweihbesucher in Hirschaid.Im Verlaufe der Auseinandersetzung schlug ein 20-Jähriger - der Alkotest zeigte bei ihm knapp zwei Promille an - zunächst einem 21-jährigen Mann mit dem Ellenbogen ins Gesicht. Mit der flachen Hand schlug er anschließend einem weiteren 20-Jährigen ins Gesicht und verletzte ihn dabei leicht. Zudem ging seine Brille zu Bruch.