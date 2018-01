Kemmern wird Bambergs fünfter ,,Abwassergast"

Die Gemeinde Kemmern wird ab 2019 ihr Abwasser in die Kläranlage Bamberg einleiten. Eine entsprechende interkommunale Kooperationsvereinbarung wurde am heutigen Mittwoch (17. Januar) im Bamberger Rathaus am Maxplatz unterzeichnet. Kemmern wird damit neben Hallstadt, Bischberg, Litzendorf und dem Verarbeitungsbetrieb Tierischer Nebenprodukte Walsdorf der fünfte ?Abwassergast? der Kläranlage Bamberg sein.

Wie Kemmerns Bürgermeister Rüdiger Gerst erläuterte, will die Gemeinde ihre eigene veraltete Kläranlage aufgeben und stattdessen am gleichen Standort ein Pumpwerk errichten, mit dem das Abwasser aus Kemmern über eine 4,5 Kilometer lange Druckleitung direkt in die Bamberger Kläranlage geleitet werden kann. Bau und Betrieb von Pumpwerk und Leitung werden durch den städtischen Entsorgungs- und Baubetrieb (EBB) im Auftrag der Gemeinde Kemmern durchgeführt. Die Kosten hierfür werden dann gemeinsam mit den Kosten für die Abwasserreinigung der Gemeinde Kemmern in Form von jährlichen Entgelten in Rechnung gestellt, die nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes kostendeckend berechnet werden. Auch Oberbürgermeister Andreas Starke zeigt sich erfreut, dass nach jahrelangen Vorbereitungen die Kooperation jetzt besiegelt werden konnte.

Für den Bau sind Projektkosten von 4,44 Mio. Euro veranschlagt. Nachdem die Entwurfsplanungen für den Bau des Pumpwerks mit Druckleitung bereits abgeschlossen sind, ist für das Jahr 2018 nach einzuholender wasserrechtlicher Genehmigung der Beginn der Bauarbeiten geplant, die bis 2019 abgeschlossen werden sollen. Voraussetzung war die jetzt erfolgte Unterzeichnung einer Zweckvereinbarung. Der Gemeinderat der Gemeinde Kemmern hatte dieser am 16. November einstimmig zugestimmt, der Bamberger Stadtrat daraufhin am 13. Dezember ebenfalls einstimmig grünes Licht gegeben.

Eine gute Nachricht ist die Kooperationsvereinbarung auch für den Umweltschutz: Schließlich wird über die Großkläranlage Bamberg eine sehr effiziente und gute Reinigungsleistung der Abwässer und damit ein positiver Beitrag für die Gewässerökologie des Mains geleistet. Auch für den anfallenden Klärschlamm erfolgt eine effiziente und ökologisch sinnvolle Verwertung.