Keine Angst vor kalten Fluten

Vier Grad Wassertemperatur und sechs Grad Außentemperatur laden wenige Menschen zum Schwimmen ein. Da ist bei vielen doch eher ein warmes Wohnzimmer und ein gedeckter Kaffeetisch angesagt. Nicht so bei den 35 Teilnehmern des 4. Neujahrschwimmen der DLRG Hirschaid. Diese legten die rund 1200 Meter im Main-Donau-Kanal, von der Höhe des Schäferhundevereins Hirschaid bis zum Hirschaider Hallenbad, in rund 40 Minuten zurück.

Vor der Kälte schützten sich die Schwimmerinnen und Schwimmer mit Taucheranzügen. Sie hatten offensichtlich viel Spaß beim Schwimmen und freuten sich über die vielen Spaziergänger, die gekommen waren, um sie anzufeuern. Vielleicht hat bei dieser Gelegenheit der eine oder andere seine Liste der guten Vorsätze für 2018 um das Thema Schwimmen ergänzt. Dies sollte aber nicht im Kanal stattfinden, denn das ist normalerweise streng verboten.

Die Hl. Drei Könige der Pfarrei St. Mauritius Sassanfahrt waren im Boot der DLRG Burgkunstadt die ganze Strecke mit dabei und grüßten die Spaziergänger auf dem Damm. Die DLRG möchte mit der Aktion ihre Einsatzbereitschaft demonstrieren und gleichzeitig für das Schwimmen an sich werben. "Schwimmen kann man das ganze Jahr über", so Horst Auer, der Vorsitzende der DLRG-Hirschaid, "warum dann nicht auch im Winter". Er freute sich über die gute Resonanz der Veranstaltung und man will sie auch in nächsten Jahr wieder durchführen.



Tee und Kartoffelsuppe

Am Ziel wurden die Schwimmer von den vielen Helfern der örtlichen DLRG in Empfang genommen und mit heißem Tee und später auch mit leckerer Kartoffelsuppe versorgt. Viele wollen im nächsten Jahr "ganz sicher wieder dabei sein" und fanden das Schwimmen im Kanal "einfach klasse". Im Rahmen einer kleinen Siegerehrung wurden der Tauchclub Bamberg als die stärkste teilnehmende Gruppe ausgezeichnet, gefolgt von der Wasserwacht Rödental, der DLRG Burgkunstadt und einer Gruppe von Bundeswehrsoldaten. Großen Beifall und Ehrenurkunden bekamen darüber hinaus Max Weber, mit 11 Jahren der jüngste Teilnehmer, und Norbert Schneider, mit 70 Jahren der älteste Teilnehmer. Beide gehören ebenfalls zur Mannschaft des Tauchclubs Bamberg.

Für den Markt Hirschaid bedankte sich Zweite Bürgermeisterin Elke Eberl (CSU) bei Horst Auer und seiner Mannschaft für die Organisation und die Durchführung der Veranstaltung.