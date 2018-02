Kein Durchkommen zwischen Stübig und Roßdach

Wegen Kanalbauarbeiten muss ab Donnerstag, 15. Februar, die Staatsstraße 2210 zwischen Stübig und Roßdach einschließlich der Ortsdurchfahrten vollständig gesperrt werden.



Die Ausweichroute über Dörrnwasserlos und Frauendorf, die etwa zehn Kilometer länger ist als der direkte Weg von Stübig nach Wattendorf, gilt schon ab Beginn der Arbeiten. Diese dauern aller Voraussicht nach bis zum Ende des Jahres. "Los geht es am Ortsende Stübig in Richtung Weichenwasserlos", sagt Frank Söllner vom Bauamt der Stadt Scheßlitz. In der ersten Bauphase ist die Straße von Stübig bis Weichenwasserlos gesperrt, im zweiten Bauabschnitt ist von Weichenwasserlos bis Roßdach kein Durchkommen, ehe dann in der dritten Bauphase zum Jahresende die Ortsdurchfahrt von Roßdach komplett gesperrt sein wird.



