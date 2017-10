Kann das (Bau)Sünde sein?

"Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein. Wo jetzt noch Städte stehn, wird eine Wiese sein", schreibt der Barockdichter Andreas Gryphius in einem seiner Sonette. Und er spielt damit auf die Vergänglichkeit aller Kulturleistungen des Menschen an. Auch die Baukunst fällt unter dieses Verdikt, wenn sie sonst auch gerne eine kleine Ewigkeit für sich will. Die Bauherrschaft achtete zu allen Zeiten auf die Nachwirkung des Gebauten und manche Architekten sehen sich gar ein Leben lang mit etwelchen Jugendsünden konfrontiert.



Internationale Stilistik

Um Bausünden geht es in der Ausstellung "Aktuelle Architektur in Oberfranken 2", die am kommenden Freitag im Kesselhaus eröffnet wird, aber mit Sicherheit nicht. Und auch eine Architektur, die das mühsam angeklebte Etikett eines Regionalstils tragen müsste, wird man in dieser Ausstellung, die 51 sehens- und bemerkenswerte Projekte vorstellt, nicht finden. Eher schon kann man die Qualität der von einer strengen Jury für die Ausstellung ausgewählten Bauprojekte daran erkennen, wie sicher die Umsetzung internationaler Stilistik gelungen ist.



Passt das Projekt für die Nutzung und für den Ort. Passt es am Ort zur Nachbarschaft, stimmt die Maßstäblichkeit, welche spannenden Kontraste oder aufregenden Verbindungen gehen die vorhandenen Gebäude, die eingebrachten Materialien und die Blick- und Bezugsachsen mit den neuen Hinzufügungen ein - all das sind die Fragen, die die Ergebnisse des Hochbaus sich ebenso gefallen lassen müssen wie diejenigen der Landschafts- und Stadtplanung. Qualitätvoll sollen also Architektur, die von Menschen für Menschen gebaute Umwelt oder die Baukunst sein.



Der Architekt Christoph Gatz vom Architekturtreff Bamberg weist seit Jahrzehnten unermüdlich auf diese Anforderungen an die Baukultur hin. Und er ist mit Recht ein Verfechter des Wettbewerbs. Im Ideenwettstreit um die jeweils beste Lösung für eine Bauaufgabe sieht Gatz die Chance, dass niemand morgen schon wieder einreißen will, was ein anderer gestern gebaut hat. Dass dieser Ansatz, der der Qualität, der Nachhaltigkeit und der Schönheit den Vortritt lässt, tatsächlich tragfähig ist, wird in der Ausstellung gleich vielfach nachgewiesen. In Bamberg finden sich wenigstens drei Projekte, die in den vergangenen Jahren ertüchtigt, ergänzt und saniert wurden, weil die baukünstlerische Qualität so nachhaltig beeindruckend ist, dass man den Objekten Denkmalstatus einräumen wollte oder es aus Respekt vor der Qualität der Objekte nicht wagen würde, Hand an die Mauern zu legen.



Beredte Beispiele

Genannt seien hier nur das Bistumshaus St. Otto (ursprünglich 1928 fertiggestellt) am Heinrichsdamm, dessen Erneuerung vom Bamberger Architekturbüro Dietz unternommen wurde. Oder aber der Umbau und die Innensanierung der ehemaligen Klosteranlage St. Michael. Die Räume des vormals mittelalterlichen Konventsbaus, der schon einmal in der Barockzeit modernisiert wurde, erfuhren nun eine neue, reversible Innenraumstruktur, die das Würzburger Architekturbüro Grellmann, Kriebel und Teichmann einbrachte. Die Behördenräume, die jetzt in dem ehemaligen Konventflügel eingerichtet sind, sind Räume, in denen man gerne nicht nur arbeiten möchte, vielleicht sogar wohnen. Ebenso spektakulär ist die Generalsanierung der Staatlichen Berufsschule II und III durch das Architekturbüro Sieben (Bamberg) gelungen. Der klar und einfach gegliederte Gebäudekomplex von 1952 ist ausgesprochen qualitätvoll erhalten und nun seit 2014 so instandgesetzt, dass eine kleine Ewigkeit von weiteren 60 Jahren für die Nutzung drin sein sollte.



Universität und Altenburg

Prominent sind die Stadt Bamberg und der Landkreis auch mit Neubauten in der Ausstellung vertreten. Die Universitätsbauten am Kranen, auf dem Markusgelände oder an der Markusstraße wären da zu nennen oder eine an die Baukunst Le Corbusiers erinnernde Villa am Rössleinsweg vor dem Prospekt der Altenburg. Und natürlich lohnt ein Blick in die nähere Umgebung Bambergs. In Buttenheim, Strullendorf, Litzendorf oder Baunach sollte man auch, nach qualitätvoller neuer Architektur Ausschau halten. Die Ausstellung "Aktuelle Architektur in Oberfranken 2" öffnet dafür die Augen und sie gibt Anregungen für einen gelungenen Sonntagsausflug zu schönen Bauten.



Die Ausstellung "Aktuelle Architektur in Oberfranken 2" wird am Freitag, 20. Oktober, um 18 Uhr im Kesselhaus Bamberg an der Unteren Sandstraße 42 eröffnet. Der Zugang erfolgt über den straßenabgewandten Eingang Am Leinritt.