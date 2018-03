Irrfahrt im Alten E-Werk

Mit der Ilias und der Odyssee hat der antike Dichter Homer im achten Jahrhundert vor Christus Weltliteratur geschrieben. Jeder kennt den sprichwörtlichen Mythos vom Trojanischen Pferd, in das sich seinerzeit Odysseus und seine Gefährten einschließen ließen, um so nach einer zehn Jahre andauernden Belagerung der kleinasiatischen Stadt endlich nach Troja hineinzugelangen und es zu zerstören.



Jetzt hat sich die VHS-Studiobühne dieses hochdramatischen Erzählstoffes angenommen und die Kursleiterin Heidi Lehnert hat ihrem Laien-Ensemble einmal mehr ein geistreich-witziges Stück auf den Leib geschrieben. Sehr frei nach Homer und unbedingt kurzweilig hat die Schauspielerin und Regisseurin die Odyssee, also die lange Geschichte von des Odysseus' Irrfahrt nach Hause, nach Ithaka, für ihre Amateurtruppe eingerichtet. Die Odyssee, die Homer noch in 24 Gesängen episch-breit besungen hat, nimmt auf der Studiobühne im Alten E-Werk ganz schön Fahrt auf.



Regieduo ist ein Glücksfall

Tempo, Witz und Tiefgang, das sind die Zutaten, mit denen Lehnert ihre sehr selbstständigen Bearbeitungen gerne würzt. Ihr Schauspiel-Ensemble liebt Lehnert dafür und für den wunderbaren Esprit, mit dem sie ihre in den vergangenen Jahren stetig gewachsene Schauspieltruppe regelrecht befeuert. Da gibt es keine Kulissen oder Requisiten auf der Bühne, die einfach nur so rumstehen und nicht bespielt werden, meint Vera Sachs, eine Kursteilnehmerin, für die die wöchentliche Theaterprobe am Montagabend immer wieder zum Highlight der Woche wird.



Und den anderen Ensemblemitgliedern geht es wohl ähnlich. Wie sonst könnte man erklären, dass beinahe alle Laienschauspieler nicht mehr vom Theater lassen können, wenn sie erst einmal bei der VHS-Studiobühne an Bord gegangen sind. In den vergangenen zwei Semestern, fügt Markus Müller hinzu, habe man sogar doppeltes Glück gehabt. Denn Heidi Lehnert war aufgrund ihrer Schwangerschaft zeitweise an der Theaterarbeit verhindert und wurde dann bei der Studiobühne auch schon mal von ihrem Mann Benjamin Bochmann vertreten.



Auch Bochmann ist im Hauptberuf Schauspieler und so manche Figur hat er durchaus anders, vielleicht männlicher, angelegt als Heidi, bemerkt Fabian Hemmerich, ein Neuling in Lehnerts VHS-Ensemble. Schön war es, wenn nach harter Probenarbeit eine Szene stand, wie Bochmann es inspiriert hatte, und er dann vorsichtig meinte, man müsse erst einmal sehen, ob das bei der Regierung Bestand habe. Hatte es, denn Lehnert und Bochmann sind ein kongeniales Team und die Kursteilnehmer wissen das zu schätzen.



Ja, das klappt mit beiden ganz ausgezeichnet, erklärt denn auch Valentina Weymann. Sie ist seit fünf Jahren in Bamberg und studiert hier Philosophie, Politikwissenschaften und Europäische Ethnologie. Und sie liebt das Theater. Nein, eine Schauspielerin sei sie nicht, aber in die Produktionen des E.T.A. oder der freien Theaterszene gehe sie regelmäßig mit Begeisterung. Daher habe sie die von der VHS ausgeschriebene Regieassistenz sofort brennend interessiert. Und weil's so schön war in den vergangenen zwei Semestern, hat sie zuletzt verlängert.



Fünf Männer im Ensemble

In der Gruppe selbst ist der Frauenüberhang mittlerweile ein wenig gebrochen. Fünf Männer haben bei der VHS-Studiobühne mittlerweile angeheuert. Das ist besonders schön, meinen die Urgesteine der Truppe, Elisabeth Merklein, Ulla Zeppenfeld und Sabine van Vugt, unisono. Endlich müssen wir nicht mehr so viele Hosenrollen spielen, wirft Gerlinde Lamprecht mit ein.



Super Teamarbeit

Ja, man merkt, wenn man die Schauspiel-Amateure ein wenig bei ihrer Probenarbeit beobachtet, dass da nicht nur eine gute Mischung der verschiedensten Persönlichkeiten zusammentrifft, es fühlt sich auch einfach gut an, wie man in diesem Team miteinander umgeht. Da wundert es auch nicht, dass Ehemalige, etwa Almut Hellwich oder Dorothea Schoppek, immer wieder gerne für kleine Gastrollen einspringen. Das sorgt dann im Studiobühnen-Ensemble regelmäßig für ein begeistertes Hallo.



Für ein Problem haben aber alle Schauspielerinnen und Schauspieler der Studiobühne noch immer kein Rezept gefunden - und da können auch Heidi Lehnert und Benjamin Bochmann nicht weiterhelfen, meint Torsten Schrör. Gegen Lampenfieber ist eben noch kein Kraut gewachsen, so Schrör. Aber, das sei ja auch der Kick, weiß der erfolgreiche und äußerst wandlungsfähige Coach für Führungskräfte, der die VHS-Bühne nicht mehr missen möchte. Das Publikum darf sich also auf eine abenteuerlich-amüsante Irrfahrt des Odysseus freuen - und: Es wird dann schon schiefgehen.



Aufführungen

Zweimal stechen die Amateure von der VHS-Bühne in See: am kommenden Freitag- und am Samstagabend jeweils ab 20 Uhr im Alten E-Werk in der Tränkgasse. Einlass ist bereits ab 19.30 Uhr. Die VHS erhebt für die große Ausfahrt einen Unkostenbeitrag von 5 Euro. Für Mitglieder des VHS-Fördervereins ist der Gang an Bord auf 3,50 Euro ermäßigt.