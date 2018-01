In Hallstadt und Bamberg gibt es nun Osiander-Buchhandlungen

Für den Kunden ändert sich außer Logo und Schriftzügen kaum etwas an den früheren Hübscher-Standorten in Bamberg und Hallstadt. Die früheren Hübscher-Mitarbeiter werden auch für Osiander tätig sein, auch am Sortiment wurde nichts verändert. Für Michael Genniges, den bisherigen Hübscher-Inhaber sei im Alter von 66 Jahren "die Zeit gekommen, die Hübscher Buchhandlungen in neue Hände zu geben". Osiander-Geschäftsführer Christian Riethmüller teilt dazu mit, er sei "stolz, fröhlich und geehrt", dass Genniges seine Buchhandlungen an Osiander verkauft habe.



Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in Kürze auf www.infranken.de (für Abonnenten kostenlos.