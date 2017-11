In Bamberg steigen die Wasser- und Strompreise

Auf die Verbraucher kommen in Bamberg deutliche Mehrbelastungen zu. Die Stadtwerke Bamberg erhöhen zum Jahreswechsel sowohl die Strom- als auch die Wasserpreise. Beim Strom steigt der Arbeitspreis je Kilowattstunde von 30,136 auf 31,089 Cent, der Grundpreis bleibt unverändert. Der Verbrauchspreis pro Kubikmeter Wasser steigt von 1,87 auf 1,99 Euro. Auch die Grundpreise werden erhöht, das bedeutet für einen Haushalt in einem Sechs-Familien-Haus Mehrkosten von monatlich 2,31 Euro, im Einfamilienhaus sind es gar 5,10 Euro.



Als Ursachen für die gestiegenen Strompreise führen die Stadtwerke "steigende Netzentgelte sowie gestiegene Beschaffungskosten für Strom" an. Beim Wasser werden "die massiven Investitionen in Höhe von 28 Millionen Euro in die hohe Qualität und die sichere Versorgung des Bamberger Trinkwassers genannt".



