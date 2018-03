Huppendorf: Mit Tellern und Gläsern beworfen - Streit in Gaststätte eskaliert

Ein Streit zwischen Gästen eskalierte am Samstag in einer Gaststätte in Huppendorf im Landkreis Bamberg. Wie die Polizei mitteilt, gerieten die beiden Gruppen am Abend aneinander.Da der Streit offensichtlich nicht friedlich beigelegt werden konnte, wurde er in der Folge handgreiflich ausgetragen. Es flogen neben den Fäusten auch Teller und Gläser. Hierbei wurden mehrere Personen leicht verletzt. Erst durch das Eingreifen weiterer Gäste konnte die Situation beruhigt werden.Seitens der Polizei wird nun gegen mehrere Menschen wegen Straftaten wie Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.