Hündin gestohlen - wer hat sie in Oberfranken gesehen?

Die Polizei ermittelt seit Ende Februar im Fall eines Hundediebstahls. Auf Grund der bisherigen Ermittlungserkenntnisse könnte die Dalmatinerhündin derzeit in Oberfranken gehalten werden. Die Polizei in Miesbach bittet um Hinweise.Am 20. Februar verschwand die braun weiß gepunktete, etwa siebenjährige Hündin aus dem oberbayerischen Bayrischzell. Die Polizei Miesbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Sachstand ist nicht auszuschließen, dass der Hund derzeit in Oberfranken gehalten wird.Hinweise auf den Aufenthalt der Dalmatinerhündin nimmt die Polizei in Miesbach unter der Telefonnummer 08025/299-0 entgegen.