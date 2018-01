Hubschraubereinsatz über Bamberg: Unbekannte nach Raubüberfall gesucht

Zeugen gesucht





Die Ermittler fragen:



Zwei derzeit noch unbekannte Männer erbeuteten am späten Donnerstagabend im Bamberger Stadtteil "Wunderburg" Bargeld von einem 50-Jährigen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat noch in der Nacht nach den Tätern mit mehreren Polizeistreifen und einem Hubschrauber gefahndet. Allerdings erfolglos. Die Polizei sucht daher nach Zeugen.Der 50-jährige Mann saß, gegen 23.15 Uhr, auf einer Bank am Adenauerufer, parallel zur Straße "Kunigundendamm", nahe der Hirtenstraße. Die zwei Unbekannten fuhren mit ihren Fahrrädern stadtauswärts, hielten bei dem Mann an und begannen ein Gespräch mit ihm. Einer der Täter soll dann dem 50-Jährigen einen unbekannte, spitzen Gegenstand an den Hals gehalten und die Aushändigung seines Geldes gefordert haben. Mit einigen hundert Euro flüchteten die zwei Tatverdächtigen anschließend mit ihren Fahrrädern stadtauswärts.Die Männer sollen beide etwa 30 Jahre alt, ungefähr 175 Zentimeter groß und schlank sein und ein südländisches Aussehen und Vollbärte haben.Der Haupttäter war mit einer dunklen Hose, einem schwarzen, glänzenden Parka mit Pelzbesatz an der Kapuze sowie einer grauen Wollmütze und dunklen Handschuhen bekleidet. Er sprach gebrochen deutsch.Sein Komplize trug ebenfalls einen schwarzen Parka mit Pelzbesatz an der Kapuze, eine dunkle Hose sowie schwarze Halbschuhe, eventuell mit weißen Streifen beziehungsweise weißen Sohlen.• Wer hat am späten Donnerstagabend verdächtige Männer mit Fahrrädern am Adenauerufer bemerkt?• Wer hat den Übergriff, gegen 23.15 Uhr, beobachtet?• Wer kennt Männer, auf die obige Beschreibung passt und/oder kann Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben?• Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.